Спорт

Пристав занял третье место на турнире по настольному теннису в Псковском районе

Представитель судебных приставов занял третье место на турнире по настольному теннису памяти погибших участников специальной военной операции в Псковском районе 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фотографии: УФССП РФ по Псковской области

Старший смены на объекте - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Максим Пучинин занял достойное третье место.

Отметим, что в турнире принимали участие 50 спортсменов из Пскова – члены Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, Всероссийского общества инвалидов, военнослужащие и команды предприятий города Пскова.

Напомним, турнир по настольному теннису проходил в спортивном комплексе «Олимп».