Клуб любителей бега «Скобарь» отмечает день рождения

День рождения отмечает клуб любителей бега «Скобарь» 23 сентября, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
Фото: клуб любителей бега «Скобарь»
«Наш клуб объединяет спортсменов-любителей, страстно увлечённых бегом, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни, на регулярной основе участвующих в спортивной жизни региона и страны в целом!» - отметили спортсмены.
Клуб активно способствует развитию бегового сообщества Пскова, участвуя в различных мероприятиях и организуя собственные забеги.
Богатством и гордостью клуба является его ветеранский состав, в который входят знаменитые спортсмены, прославившиеся на спортивных событиях ещё в советские времена. Ветераны работают с молодёжью, передавая свой бесценный опыт и прививая им истинные спортивные и общечеловеческие ценности.
В честь дня рождения клуба будет проведен забег в деревне Дуброво Псковского района. Старт состоится 6 октября.
«Приглашаем всех присоединиться к этому празднику спорта и хорошего настроения!» - призвали организаторы.