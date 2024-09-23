Спорт

Клуб любителей бега «Скобарь» отмечает день рождения

День рождения отмечает клуб любителей бега «Скобарь» 23 сентября, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: клуб любителей бега «Скобарь»

«Наш клуб объединяет спортсменов-любителей, страстно увлечённых бегом, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни, на регулярной основе участвующих в спортивной жизни региона и страны в целом!» - отметили спортсмены.

Клуб активно способствует развитию бегового сообщества Пскова, участвуя в различных мероприятиях и организуя собственные забеги.

Богатством и гордостью клуба является его ветеранский состав, в который входят знаменитые спортсмены, прославившиеся на спортивных событиях ещё в советские времена. Ветераны работают с молодёжью, передавая свой бесценный опыт и прививая им истинные спортивные и общечеловеческие ценности.

«В этот знаменательный день мы хотим поздравить каждого из вас с этим замечательным событием! Желаем вам ставить перед собой амбициозные цели как в спорте, так и в жизни, планомерно трудиться над их достижением, участвовать в беговых мероприятиях региона и достигать высоких результатов, становясь лучшей версией себя. Здоровья вам, жизненных сил и спортивного долголетия! Лёгких вам ног и новых побед! С праздником, дорогие одноклубники», - выразили поздравления в публикации.

В честь дня рождения клуба будет проведен забег в деревне Дуброво Псковского района. Старт состоится 6 октября.

«Приглашаем всех присоединиться к этому празднику спорта и хорошего настроения!» - призвали организаторы.