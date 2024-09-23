Знаками отличия ГТО в Пскове наградят 1 681 спортсмена

В 2023 году в испытании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пскове приняли участие 2555 человек, из них 1 681 спортсмена наградят знаками отличия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Золотыми знаками ГТО будет награжден 661 человек, серебряными знаками - 620 человек, бронзовыми - 400 человек.
Почетными гостями торжественной церемонии награждения золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) стали:
С приветственным словом выступил и участвовал в награждении Геннадий Иойлев.
«Каждый из вас решился на испытание ГТО, с честью его выдержал. Сегодня есть возможность получить заслуженную награду. Это важно, в первую очередь, для вас, важно для вашего развития, для движения вперед, для того, чтобы каждый понимал, что с взрослением каждого ученика есть возможность снова и снова добиваться результата и подтверждать уже достигнутые. Поэтому поздравляю вас с этим событием. Надеюсь, что из года в год в нашем городе тех, кто готов сдавать ГТО и добиваться высоких результатов, все время будет больше и больше», - обратился к спортсменам Геннадий Иойлев.