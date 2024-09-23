Спорт

Знаками отличия ГТО в Пскове наградят 1 681 спортсмена

В 2023 году в испытании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пскове приняли участие 2555 человек, из них 1 681 спортсмена наградят знаками отличия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Золотыми знаками ГТО будет награжден 661 человек, серебряными знаками - 620 человек, бронзовыми - 400 человек.

Почетными гостями торжественной церемонии награждения золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) стали:

Геннадий Иойлев, начальник управления образования администрации города Пскова.

Максим Алганов, заместитель начальника управления образования администрации города Пскова.

Дмитрий Морозов, консультант управления образования администрации города Пскова.

Давид Дидидзе, начальник отдела «Секретариат администрации города Пскова».

Сергей Бухаров, и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Светлана Семенова, посол ГТО Псковской области, трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по академической гребле.

Андрей Сидоров, директор «Центра спортивной подготовки».

С приветственным словом выступил и участвовал в награждении Геннадий Иойлев.

«Каждый из вас решился на испытание ГТО, с честью его выдержал. Сегодня есть возможность получить заслуженную награду. Это важно, в первую очередь, для вас, важно для вашего развития, для движения вперед, для того, чтобы каждый понимал, что с взрослением каждого ученика есть возможность снова и снова добиваться результата и подтверждать уже достигнутые. Поэтому поздравляю вас с этим событием. Надеюсь, что из года в год в нашем городе тех, кто готов сдавать ГТО и добиваться высоких результатов, все время будет больше и больше», - обратился к спортсменам Геннадий Иойлев.