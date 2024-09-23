Спорт

Более 60 спортсменов приняли участие в первом Кубке Псковской области по джампингу

Первый кубок Псковской области по джампинг-фитнесу запомниться не только как первый, но и как яркий и зажигательный момент спортивной жизни региона, заявили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Пскова, Струг Красных, Нижнего Новгорода, Московской области и других городов. Судейская коллегия была представлена квалифицированными судьями из Москвы, Республики Татарстан, Костромы, Тулы и других городов.

Более 10 комплектов наград разыграли на первом Кубке Псковской области по джампинг-фитнесу в различных номинациях и возрастных категориях. Самому юному спортсмену — 4 года, самому старшему немного за 55.

«Для регионального отделения Всероссийской Федерации джампинг-фитнеса было почетно принимать в гостях большую судейскую делегацию, спортсменов из других городов и президента федерации — Екатерину Касперович», - рассказали организаторы.

Стоит отметить, что помимо спортивного соревнования, на Кубке проходил и фестиваль со своими номинациями и возрастными категориями, такими как фест и шоу. Именно здесь была максимальная конкуренция среди участников.

На Кубке была представлена еще одна номинация — «Джампинг стар». Это своего рода флешмоб, в котором могли принять участие все желающие (регистрация участников шла вплоть до начала номинации). Задача очень простая — повторять за тренером и делать максимально хорошо. В роли тренера выступила Елена Бочарова (тренер и спортсмен команды Party Girls - победителей Кубков России (2022,2023,2024), хореограф детских релизов) из Москвы. В роли жюри выступали:

Екатерина Касперович — президент Федерации джампинг-фитнеса России;

Алевтина Расшивалова – известный и популярных хореограф Пскова;

Софья Самсонова – лауреат Всероссийской студенческой весны;

Кристина Гончарова - Миссис Россия королевских симпатий, Миссис Псков 2022;

Дарья Холмова – полуфиналистка Мисс Россия, Мисс Псков 2021;

Николай Королев – директор продюсерского центра Королев продакшн, шоу-мен.

Абсолютная победительница «Джампинг стар» получила корону, ленту и сертификат на 10 000 рублей от партнеров.

«Первый Кубок прошел и оставил массу эмоций у всех участников, в том числе и зрителей. А тем временем подготовка ко второму кубку уже началась!» - дополнили организаторы.