Чемпионы мирового уровня поделятся опытом с юными псковскими спортсменами

Псковская область станет участником Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту «России».
Регион посетят:
26 сентября чемпионы осмотрят стадион «Машиностроитель» и «Ледовый дворец», проведут встречи с воспитанниками спортивной школы «Лидер», центра «Юность», спортивной школы олимпийского резерва «Надежда». Ключевым мероприятием акции станет «Олимпийский урок» с учащимися Многопрофильного правового лицея №8. Ребята смогут пообщаться с чемпионами и обсудить возможности и тонкости спортивной карьеры.
Добавим, цель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту «России» заключается в духовной поддержке старшего поколения, воспитании и мотивации детей и молодежи, развитии регионального массового детского спорта.