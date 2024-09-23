Спорт

Чемпионы мирового уровня поделятся опытом с юными псковскими спортсменами

Псковская область станет участником Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту «России».

Регион посетят:

трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр Татьяна Казанкина;

советская легкоатлетка, трехкратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами, Заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Игр доброй воли Марина Степанова;

велогонщик, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и кубка Европы Александр Краснов.

26 сентября чемпионы осмотрят стадион «Машиностроитель» и «Ледовый дворец», проведут встречи с воспитанниками спортивной школы «Лидер», центра «Юность», спортивной школы олимпийского резерва «Надежда». Ключевым мероприятием акции станет «Олимпийский урок» с учащимися Многопрофильного правового лицея №8. Ребята смогут пообщаться с чемпионами и обсудить возможности и тонкости спортивной карьеры.

Добавим, цель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту «России» заключается в духовной поддержке старшего поколения, воспитании и мотивации детей и молодежи, развитии регионального массового детского спорта.