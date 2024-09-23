Спорт

Более 200 псковичей присоединились к акции «На работу на велосипеде»

Псковский городской молодёжный центр в десятый раз и пятый год подряд провёл акцию «На работу на велосипеде» 27 сентября. В этом году на акцию зарегистрировалось более 200 псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

В этом году организаторы снова открыли три своих «энергетические точки», которые располагались в разных частях города Пскова: на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между Рижским проспектом, 68 и пешеходным переходом), возле Подросткового центра МЦ (рядом с библиотекой «Родник», улица Труда, 20) и традиционно – у центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). Данные точки работали до полудня.

Дополнительно по городу открыто ещё 11 точек для участников акции, среди которых были кофейни и кафе. На каждой их них при наличии велосипеда участники могли получить раздаточную продукцию – наклейку, значок, номерок на велосипед и батончик, а также различные скидки и бонусы от партнёров акции. Эти точки можно посетить на протяжении дня до окончания работы заведения.

Кроме того, уже третий год подряд поддерживает мероприятие и управление МВД России по Псковской области, выдавая светопоглащающие фликеры и специально разработанные памятки на одной из организаторских точек.

Напомним, 2 раза в год Молодёжный центр присоединяется к всероссийской акции «На работу на велосипеде»: осенью и весной. Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду.