Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с президентом псковской федерации атлетизма

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области, директор спортивного клуба «Пауэр», тренер Игорь Цветков.

Как он пришел в мир силового спорта и бодибилдинг? Как ему удавалось находить средства на проведение спортивных событий, кубков и организацию выездов спортсменов?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.