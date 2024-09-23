Спорт

Первый тяжелоатлетический зал в Пскове построили за 1 день — глава региональной федерации

Первый тяжелоатлетический зал в Пскове построили за 1 день, об этом президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области, директор спортивного клуба «Пауэр» Игорь Цветков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

Зал был оборудован в подвале вуза в советское время. По словам Игоря Цветкова, в то время было проще получить разрешение на ремонт и строительство. Совет микрорайона, действуя по решению своего собрания, оперативно предоставил необходимые материалы и строителей.

«Когда я поступил на исторический факультет, в институте уже в перерывах стал заниматься снова. Первый зал мы сделали в подвале, там и занимались при свете одинокого фонаря. Это было очень просто в советское время», – рассказал Игорь Цветков.

В результате совместной работы студентов и строителей удалось создать первый зал для занятий тяжелой атлетикой. Несмотря на протесты сотрудников хозчасти, зал стал важным местом для тренировок и развития этого вида спорта в вузе.