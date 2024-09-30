Спорт

Девять членов псковского клуба Nordman вошли в российский рейтинг теннисистов

Девять воспитанников клуба настольного тенниса Nordman в возрасте от 12 до 16 лет приняли участие в двухдневном рейтинговом турнире «Кубок надежд» в Санкт-Петербурге. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

По итогам соревнований Андрей Чугаев занял четвертое место в категории спортсменов до 16 лет.

«Это высокий результат, учитывая, что за победу боролись представители пяти регионов России», - отметил Юрий Сорокин.

По словам Юрия Сорокина, все члены команды Nordman вошли в российский рейтинг теннисистов. Для некоторых ребят этот турнир стал первым соревнованием такого уровня.

«Большое спасибо мамам спортсменов, которые поехали с детьми, болели за них и помогали ребятам выдержать испытания двухдневного турнира! Желаем нашим спортсменам успехов в освоении этого вида спорта. Продолжаем усиленные тренировки и настраиваемся на новые соревнования», - заключил Юрий Сорокин.