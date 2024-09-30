Спорт

Свыше 100 псковских семей собрал фестиваль Движения Первых

Более ста семей собрали муниципальные этапы фестиваля Движения Первых «Семейные команды» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: «Движение Первых» Псковской области

«Семьи принимают участие в забегах, состязаниях по дисциплинам ГТО, спортивных мастер-классах и проводят время вместе. Фестиваль предоставляет возможность вовлекать в спорт всех членов семьи - мероприятия организованы с учетом интересов и возможностей людей разного возраста», - рассказали в правительстве.

На региональный этап соберутся 26 команд-победителей из каждого муниципалитета. Областной финал пройдет 5 октября.

Основной целью фестиваля является не только выявление лучших семейных команд, но и популяризация здорового образа жизни, активного отдыха и сплоченности семей. Проведение мероприятия приурочено к Году семьи.

Фестиваль проводится в рамках одного из 12 направлений Движения Первых — «Спорт», который направлен на формирование у всех участников движения привычки к ведению активного образа жизни, регулярным занятиям спортом, заботе о своем здоровье.