Городской чемпионат Пскова по классическим шахматам стартует 10 октября

В организации по развитию и поддержке любительского спорта «АНЛИМ» с 10 октября по 7 ноября пройдет чемпионате города Пскова по классическим шахматам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
«Наиболее статусный городской турнир, являющийся отборочным к чемпионату Псковской области, традиционно собирает сильнейших игроков осенью. Участников ожидают 9 туров напряженной борьбы на протяжении целого месяца!» - рассказали организаторы.
Чемпионат пройдет в шахматном клубе «Бригантина» по адресу Октябрьский проспект, дом 38.
Заявки принимаются вплоть до 9 октября по электронной форме.