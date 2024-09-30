Спорт

В деревне Глоты прошел чемпионат и первенство Пскова по спортивному ориентированию «МАРАФОН ШЕФА 2024»

В Глотах 5 октября состоялись Чемпионат и Первенство города Пскова по спортивному ориентированию под названием «МАРАФОН ШЕФА 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопастности».

Фото здесь и далее: Псковское РО ВДЮОД "Школа безопасности"

Соревнования ставили перед участниками задачу быстро сориентироваться на незнакомой местности и пройти через контрольные станции до финиша. Основное правило ориентировщиков — не бежать быстрее, чем позволяет разум, так как спортсмены должны чётко понимать, где они находятся. Каждый участник использовал компас и карту, а на пальце у них был установлен чип для отметки на контрольных станциях. Пропуск станции мог привести к дисквалификации, и все участники бегали по одиночке, следуя своим уникальным маршрутам.

В чемпионате и первенстве участвовали как профессионалы, так и любители, среди которых самый юный участник был всего 7 лет, а самый возрастной — 85 лет. Самая многочисленная группа состояла из 44 участников в категории М10.

Как отмечают организаторы, спортивное ориентирование стало отличным способом приобщения детей к здоровому образу жизни, и все, кто вышел на старт, успешно справились с дистанциями.

Призовые места заняли :