Спорт

Самбо в Псковской области занимаются более двух тысяч человек

Более двух тысяч человек в Псковской области занимаются самбо. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

«О том, насколько успешно или неуспешно проходит развитие самбо в области, можно говорить, посмотрев на то, что мы делаем. Насколько мы это все подтверждаем делами. Буквально пару недель назад мы открыли очередной зал в Усвятах. Сейчас в планах - еще несколько залов, поэтому мы каждый год закупаем оборудование, находим тренеров, обучаем и начинаем вести (занятия)» , - рассказал руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область».

Владимир Владимиров отметил, что количество людей, занимающихся самбо, с каждым годом растет.

«На текущий момент более двух тысяч человек, по-моему, и даже уже больше. Ну, знаете, все познается в сравнении», - заметил Владимир Владимиров.