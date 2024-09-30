Спорт

Новый зал единоборств откроют в Пскове 11 октября

Открытие центра единоборств имени Героя России Дениса Дементьева состоится 11 октября в Пскове. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

Зал будет носить имя мастера спорта, который посмертно был награжден званием Героя России.

«Мы сотрудничаем с большим количеством военно-патриотических организаций. Это все вырастает у нас в такое хорошее направление», - отметил Владимир Владимиров.