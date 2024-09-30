Спорт

Псковская команда «Бригантина» победила в турнире по волейболу в Себеже

В поселке Сосновый Бор Себежского района 6 октября прошел открытый турнир по волейболу, посвященный Дню учителя и Году семьи. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина», а соревнованиях среди юношей 2010-2011 годов рождения победу одержала команда спортшколы.

Серебряные медали завоевали волейболисты из Себежского района, а бронзовые - команда из спортивной школы поселка городского типа Шумилино (Республика Беларусь).

В состав команды Пскова вошли:

Святослав Зюсько;

Лаврентий Куликов;

Дмитрий Черник (капитан команды, лучший игрок);

Константин Кустов;

Сергей Пасицкий;

Максим Григорьев;

Тимофей Струев;

Максим Смирнов.

В турнире среди юношей 2012 года рождения и моложе команда «Бригантины» 2014-2015 годов рождения стала бронзовым призером, а команда 2012-2013 годов рождения заняла четвертое место.

Тренирует псковских волейболистов Сергей Иванов.