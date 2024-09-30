Спорт

Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 19 октября

Чемпионат Псковской области по хоккею пройдет с 19 октября 2024 года по май 2025 года. Об этом сообщили в сообществе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Чемпионат пройдет на двух ледовых площадках Псковской области: Ледовый дворец (деревня Борисовичи Псковского района, улица Балтийская, строение 11) и Ледовая арена города Великие Луки.

Чемпионат проходит в двух дивизионах, предварительно сформированных по итогам чемпионата. В первом дивизионе разыгрывается звание «Чемпиона Псковской области». Команды играют между собой в четыре круга. Во втором дивизионе разыгрывается звание «Победителя чемпионата Псковской области среди команд второго дивизиона».

Календарь проведения чемпионата будет опубликован по ссылке.

Дозаявки игроков разрешаются только до 31 декабря. Переходы из команды в команду разрешаются с 1 по 7 января.