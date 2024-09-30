Спорт

Встреча с чемпионом мира по спортивному туризму Сергеем Чижиковым пройдет в Пскове

В библиотеке микрорайона Овсище 13 октября в 15:00 состоится встреча «По маршруту Великой Северной экспедиции Степана Малыгина и Алексея Скуратова» с путешественником Сергеем Чижиком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Сергей Чижик – чемпион мира по спортивному туризму, руководитель многих экспедиций. Он организовал экспедиции по маршруту отряда Дмитрия Овцына «Из Оби в Енисей», на Константинов Камень, на остров Вайгач.

В марте 2023 года он организовал экспедицию по маршруту «Великой Северной экспедиции С. Малыгина и А. Скуратова». Ее участники - члены РГО Сергей Чижик, Вадим Фролов, Михаил Никитюк и Олеся Никитюк - прошли 960 км из Салехарда до самой крайней северной точки границы Ямала реке Усть-Кара.

Этим маршрутом в 1736-1737 годах двигался Обско-Двинский отряд под командованием Степана Малыгина и Алексея Скуратова, изучая северные границы Ямальского полуострова с западной его стороны.

Это были первые комплексные научные исследования арктических территорий: описывались берега, ставились маяки, изучалась почва, морские глубины, фиксировались этнографические открытия, рисовалась карта.