Спорт

Соревнования по легкой атлетике пройдут в Пскове 12 октября

Побороться в шести номинациях смогут легкоатлеты на стадионе Машиностроитель 12 октября, в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: Telegram-канал администрации города Пскова

В программе соревнований представлены шесть дисциплин: бег на 60 метров (с барьерами и без), бег на 500 метров, прыжок в длину, высоту, а также тройной прыжок.

К участию допускаются спортсмены всех возрастов. Соревнования проводятся под руководством псковской федерации легкой атлетики в сотрудничестве с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.