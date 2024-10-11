Спорт

Соревнования по настольному теннису среди слабослышащих пройдут в Пскове

Первенство Псковской области по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху пройдет в Пскове 12 октября, поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Сергей Кательницкий.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Олимп» (деревня Борисовичи Псковского района, дом 11). Начало в 11:00.

В первенстве примут участие около 20 спортсменов со всей Псковской области.