Спорт

Футболисты из клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Леон Сатурном» на родном стадионе

Футбольный клуб «Луки-Энергия» встретится с раменским «Леон Сатурном» в матче 27-го тура LEON-Первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» 13 октября на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Начало игры в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

В первом круге, 25 июня, великолукская команда уступила сопернику со счётом 0:2, пропустив оба гола в последние 6 минут. Теперь подопечные Сергея Осадчука готовы взять реванш, ведь «Леон Сатурн» сейчас на 4-м месте в «Группе 2».

«Луки-Энергия» зовёт болельщиков на стадион. «Приводите семьи и друзей, поддержите нашу команду в этом важном матче», - призвали в администрации Великих Лук.