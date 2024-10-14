Спорт

Порядка 300 спортсменов соберут чемпионат и первенство Псковской области по кудо

В Пскове состоятся чемпионат и первенство области по кудо, в соревнованиях примут участие спортсмены не только из Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Выборга, Обнинска и Беларуси. Возраст участников варьируется от 7 до 18 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Федерации кудо России Северо-Западного федерального округа Илья Кучеров.

В первой половине дня будут соревноваться юные спортсмены в возрасте 7-11 лет, а во второй половине начнутся отборочные поединки для ребят от 12 лет и старше. В универсальном спортивном комплексе «Олимп» встретятся порядка 300 спортсменов.

Вход на мероприятие свободный. Будут разыгрываться кубки, медали, специальные и денежные призы, а также ценные подарки, включая часы стоимостью прядка 8 000 рублей.

Соревнования являются отборочным этапом на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кудо, которые пройдут в ноябре в Череповце.