Спорт

«Железные люди»: Атаман Вадим Азарьев о своем пути к айкидо. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 октября.

Сегодня о своем пути к спорту рассказывает резидент клуба айкидо «Айкикай», атаман общественного объединения «Западный казачий резерв» Вадим Азарьев. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.