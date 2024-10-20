Спорт

XLVI чемпионат по бегу на шоссе «Порхов — Красуха» собрал свыше 100 участников

Псковский район стал победителем XLVI чемпионата по бегу на шоссе «Порхов - Красуха», посвященного памяти жертв фашизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Чемпионат состоялся 19 октября. Соревнования собрали более 120 участников, для спортсменов предложили несколько маршрутов протяженностью от 3 до 21 км.

В командном зачете среди районов лучшими стали:

Псковский район - 1 место;

Невельский муниципальный округ - 2 место;

Островский район - 3 место.

Среди городов победителями признаны:

город Псков - 1 место;

город Великие Луки - 2 место.

Перед забегом участники чемпионата почтили память мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук фашистских захватчиков, возложив цветы к мемориалу «Скорбящая псковитянка».

Напомним, 22 октября в Псковской области отмечается региональная дата – День памяти жителей сожженных деревень. Дата связана с трагедией, произошедшей в этот день в 1943 году. Тогда каратели 37-го эстонского полицейского батальона сожгли деревню Ланева Гора вместе с ее жителями, уничтожив 55 мирных граждан. Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено свыше 5 тысяч деревень.