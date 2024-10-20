XLVI чемпионат по бегу на шоссе «Порхов — Красуха» собрал свыше 100 участников

Псковский район стал победителем XLVI чемпионата по бегу на шоссе «Порхов - Красуха», посвященного памяти жертв фашизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Фото: комитет по спорту Псковской области
Чемпионат состоялся 19 октября. Соревнования собрали более 120 участников, для спортсменов предложили несколько маршрутов протяженностью от 3 до 21 км.
В командном зачете среди районов лучшими стали:
Среди городов победителями признаны:
Перед забегом участники чемпионата почтили память мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук фашистских захватчиков, возложив цветы к мемориалу «Скорбящая псковитянка».
Напомним, 22 октября в Псковской области отмечается региональная дата – День памяти жителей сожженных деревень. Дата связана с трагедией, произошедшей в этот день в 1943 году. Тогда каратели 37-го эстонского полицейского батальона сожгли деревню Ланева Гора вместе с ее жителями, уничтожив 55 мирных граждан. Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено свыше 5 тысяч деревень.