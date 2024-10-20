Спорт

Стартовало первенство Псковской области по баскетболу

Первенство Псковской области по баскетболу стартовало в Великих Луках 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный судья соревнований Татьяна Облецова.

Участие в соревнованиях принимают команды из Великих Лук, Новосокольников, Невеля, Пскова, Дно и других городов, играют спортсмены 2008-2009 годов рождения.

Как отметила Татьяна Облецова, первенства области проходят регулярно, но для популяризации баскетбола в Псковской области, по ее мнению, нужно проводить больше массовых мероприятий, выставок, мастер-классов и интересных игр.