Спорт

Шахматисты подвели официальные итоги чемпионата Псковской области по блицу

Федерация шахмат Псковской области утвердила официальные итоги чемпионата области по блицу имени А. Д. Петрова, который прошёл на его родине в Опочке. Организаторами турнира выступили региональная федерация шахмат и комитет по спорту Псковской области при поддержке администрации Опочецкого муниципального округа. Соревнования прошли с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Перед началом соревнований президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов от имени главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина поздравил всех участников турнира с началом соревнований, который проходит в год 225-летнего юбилея великого русского шахматиста Александра Петрова. В юбилейный для псковских шахматистов год Дмитрий Шахов вручил благодарности ГАОУ «Лидер» за личный вклад в развитие шахматного образования и высокопрофессиональную работу детским тренерам по шахматам Псковской области Валерию Русову (Островский район) и Юрию Богашёву (Опочецкий округ).

Чемпионат области по блицу в этом году собрал практически всех сильнейших шахматистов региона, которые ранее побеждали в таких чемпионатах. Рейтинг-фаворитом турнира стал 7-кратный чемпион области по блицу Григорий Шаранков, перед началом соревнований чемпион области по блицу 2017 года Одиссей Сулейманяц занимал лишь только 4 место по международному.

6 тур стал переломным в определении будущих призёров чемпионата. Переиграв в личной встрече идущего на первом месте после 4 тура кандидата в мастера спорта России Александра Кульнева, Святослав Самсонов оторвался от своих преследователей на пол-очка.

В 8 туре разрыв между Святославом Самсоновым и идущим на втором месте Григорием Шаранковым уже составил 1 очко, а Александр Кульнев от него отставал уже на 1,5 очка.

Стабильно проведя оставшиеся три тура, известный псковский шахматист, тренер и организатор Святослав Самсонов впервые завоевал титул чемпиона Псковской области по блицу.

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Вторым к финишу, обыграв своих основных конкурентов, пришёл Александр Кульнев. Проиграв в последнем туре Владимиру Никитенкову, Григорий Шаранков финишировал только третьим. На четвертом месте расположился Одиссей Сулейманяц.

По итогам турнира, учитывая юбилейный год, посвящённый первому русскому шахматному мастеру А. Д. Петрову, региональная федерация шахмат учредила много разнообразных призов, которые были вручены призёрам соревнований, участникам, показавшим лучший результат в своих рейтинговых группах.

За лучший результат среди юных шахматистов 2006 года рождения и моложе грамотой комитета области по спорту награждён Александр Кульнев, шахматисток – Вероника Петрова, ветеранов 1964 года и старше – Валерий Русов.

Отдельным призом по решению областной федерации шахмат была отмечена Анастасия Филиппова за шахматную форму одежды.

Чемпион области 2024 года по блицу, кандидат в мастера спорта Святослав Самсонов будет представлять Псковскую область на чемпионате СЗФО 2025 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге.