Спорт

Чемпионом Псковской области по блицу стал шахматист Святослав Самсонов

На чемпионат области по блицу имени Александра Петрова собрались шахматисты в Опочке 19 и 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»

Чемпионом Псковской области по блицу стал Святослав Самсонов, который не потерпел ни одного поражения.

Второе место занял Александр Кульнев, третье - Григорий Шаранков.

Своим выступлением отметилась Анастасия Филиппова, которая победила бывшего чемпиона области из города Острова Валерия Русова.