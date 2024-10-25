Спорт

Стадиону «747» в Пскове вернули историческое название «Локомотив»

Спортивному комплексу «747» в Пскове вернули историческое название «Локомотив», сообщается в группе «Стадион Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Стадион Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»

«Возвращение легенды: сердце "Локомотива" бьется снова! Стадион, который помнит великие победы и захватывающие матчи, снова обрел свое название "Локомотив"», - говорится в публикации.

Напомним, в январе 1950 года профсоюз Псковского отделения Ленинградской железной дороги получил участок земли для строительства физкультурной площадки. Так началось возведение второго стадиона в Пскове - «Локомотива».

К 1952 году стадион «Локомотив» принял первоначальный вид: футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола.

В 2005 году его переименовали в «747» в связи с тем, что он был сдан в аренду компании «Авто-Лада», которой руководил нынешний депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Также была создана одноименная футбольная команда - «747-Псков».