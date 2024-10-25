Спорт

Лучники из Великих Лук могут проводить тренировки круглогодично - Николай Козловский

Наличие в Великих Луках нового современного спортивного комплекса создало дополнительную, очень значимую спортивную базу для города и области. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

В сентябре две тысячи четырнадцатого года в Великих Луках состоялось открытие спортивного комплекса «Стрелец», отвечающего всем современным требованиям. В этом спортивном комплексе есть тир для стрельбы из лука с несколькими дополнительными помещениями, непосредственно отведёнными для этого вида спорта; а также игровые залы для баскетбола, волейбола, несколько тренажёрных залов и восстановительный центр для спортсменов. Кроме того, лучники в летнее время года продолжают тренироваться в лучном тире открытого типа на территории школы номер семь.

«Несомненно, наличие в Великих Луках нового современного спортивного комплекса создало дополнительную, очень значимую спортивную базу для города и области, хорошую возможность в оптимальных условиях готовить подрастающее поколение спортсменов к новым рубежам и высоким спортивным победам», - сказал Николай Козловский.

Уже более десяти лет в спортивном комплексе «Стрелец» проходят всероссийские соревнования «Надежды России» с рекордным количеством участников.