Лучники из Великих Лук могут проводить тренировки круглогодично - Николай Козловский

Наличие в Великих Луках нового современного спортивного комплекса создало дополнительную, очень значимую спортивную базу для города и области. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.
В сентябре две тысячи четырнадцатого года в Великих Луках состоялось открытие спортивного комплекса «Стрелец», отвечающего всем современным требованиям. В этом спортивном комплексе есть тир для стрельбы из лука с несколькими дополнительными помещениями, непосредственно отведёнными для этого вида спорта; а также игровые залы для баскетбола, волейбола, несколько тренажёрных залов и восстановительный центр для спортсменов. Кроме того, лучники в летнее время года продолжают тренироваться в лучном тире открытого типа на территории школы номер семь.
Уже более десяти лет в спортивном комплексе «Стрелец» проходят всероссийские соревнования «Надежды России» с рекордным количеством участников.