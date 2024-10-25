Спорт

Псковский врач Виктор Алексеев: Если вы хотите стать моржом, начните с лета

Чтобы стать профессиональным зимним пловцом, необходимо начать с постепенного понижения температуры. Об этом рассказал псковский сердечно-сосудистый хирург, кроссфитер, гонщик с препятствиями, морж и шахматист Виктор Алексеев в эфире радио ПЛН FM (102.6) в программе «Железные люди».

«Любое начинание нужно масштабировать. Если вы хотите стать моржом, начните с лета. И как уменьшается температура воды, не бросайте плавать», - сказал Виктор Алексеев.

Спортсмен отметил, что привыкание наступит постепенно, если, конечно, следовать определенному графику.

«Изначально нужно научится себя контролировать, контролировать дыхание. Когда человек заходит в холодную воду, невозможно дышать. Там вырабатывается столько адреналина, что сделать вдох очень сложно», - делится Виктор Алексеенко.

После того, как придет контроль над дыханием, можно увеличивать время.

«В любом начинании необходимо браться от более слабого к более сложному. Если изначально лезть нырять в зимнюю воду, в прорубь, есть шанс, что вы не всплывете. Если вы начинающий, то, конечно, стоить это делать с опытным человеком», - заключил спортсмен.