Спорт

Хирург, гонщик, морж и шахматист Виктор Алексеев стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 октября.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел человек, который в прямом смысле слова спасает людей — сердечно-сосудистый хирург, а еще кроссфитер, гонщик с препятствиями, морж и шахматист Виктор Алексеев. Он рассказал о своем пути к спорту и о том, как умудряется все успевать.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.