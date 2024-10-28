Спорт

Волейболистки псковской «Бригантины» стали чемпионками области

В Пскове прошли игры первенства области по волейболу среди девушек 2012-2013 годов рождения 28-29 октября. В турнире участвовали пять команд из Псковского района, Себежа, Великих Лук и Пскова (спортшкола «Бригантина», лицей №4). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

Воспитанницы спортивной школы «Бригантина» одержали уверенную победу и стали чемпионками.

Теперь чемпионки получили путевку на первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в Пскове с 10 по 20 декабря. Команду готовили тренеры Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.