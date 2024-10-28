Спорт

Более 60 человек сдали ГТО в псковской деревне Соловьи

В деревне Соловьи Псковского района прошло мероприятие по сдаче нормативов комплекса ГТО. Более 60 участников, включая родителей и местных ребят, активно поучаствовали в испытаниях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили активисты движения «Воркаут Псков».

Фотографии: «Воркаут Псков»

Многие из участников сдавали нормативы впервые, и их спортивный азарт, подготовка и желание достичь золотого значка помогли успешно пройти все испытания. Ребята стремятся не только повысить уровень физической подготовки, но и развиваться в новых направлениях спорта, отметили спортсмены.

Перед мероприятием спортсменов тренировали и готовили, чтобы они показали хорошие результаты и не потеряли интерес к нормативам ГТО в будущем.