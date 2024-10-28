Спорт

Осень вернула псковичей к фитнес-тренировкам — аналитики

С наступившим похолоданием жители Пскова стали готовиться к следующему теплому сезону и интересоваться спортивными абонементами. Трафик на блоги и онлайн-тренировки с сайтов сетевых фитнес-клубов в первые десять месяцев 2024-го вырос на 89% относительного того же периода 2023-го. Чаще всего жители областного центра интересовались сетью SpiritFitness, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных трафика.

Фото: МегаФон

Октябрь стал самым активным месяцем для изучения условий местных спортивных абонементов — в первый месяц осени псковские пользователи выкачали на 17% больше гигабайт на сайтах псковских фитнес-клубов, чем в сентябре 2023 года. А вот лидером интереса к онлайн-тренировкам среди столичных клубов оказалась сеть SpiritFitness, на которую приходится 64% от всего объема трафика. На втором и на третьем месте клубы сетей DDX Fitness (16%) и WorldClass (7%).

Между тем, топ по динамике трафика из местных возглавили залы Xpress и Planka Fitness — их сайтами пользовались на 20% чаще, чем в прошлом году. Почти на 15% больше изучали интернет-страницы Oaзис клуба.

Помимо сентября, интерес к фитнес-клубам у жителей Пскова просыпается в марте. В сезоны отпусков и каникул — январь, июнь и июль — трафик на их сайты закономерно снижается. Готовиться к покупке абонементов жители Пскова предпочитают в пятницу и по выходным дням. Реже всего такое желание у псковских жителей возникает по средам.