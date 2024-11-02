Спорт

Псковичка вернулась с тремя медалями из Ташкента

В Ташкенте прошли международные соревнования по воздушным акробатическим видам спорта Pole Aerial Games 2024. Псковичка Алина Румянцева из команды Viki Sport стала призером мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменки.

Фотографии: Viki Sport

Алина Румянцева завоевала три медали: две золотые среди юниорок, а также серебряную.

Этот результат стал возможен благодаря совместной работе Алины Румянцевой и ее тренера Виктории Трениной, которая также на соревнованиях выступила как судья от России.