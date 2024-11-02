Спорт

«Это борьба с собой»: соревнования по скалолазанию проходят в Пскове

Чемпионат и первенство области по скалолазанию в дисциплине «трудность» проходят в Пскове. Участие в соревнованиях ограничено, так как администрация запретила массовые собрания для несовершеннолетних. Поэтому были заявлены только взрослые, а юноши участвуют вне зачета для отбора в сборную на российские соревнования, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соревнованиях списки участников следующие: среди женщин — 3 спортсменки, среди мужчин — 9, а среди юношей — по 10 мальчиков и девочек. Призами станут грамоты и медали.

Чемпионат включает квалификационные трассы и финал: три трассы в квалификации и две в финале. В области проходит четыре соревнования по скалолазанию в год, включающих три дисциплины: «скорость», «болдеринг» и «трудность».

«Скалолазание — борьба с собой, на самом деле. В скалолазании ты борешься, ты и трасса. Взрослые обычно приходят не с целью победить в соревнованиях, а чтобы понять, что ты можешь сделать со своим телом то, что захотел. Ты захотел залезть сюда, ты это сделал. Не каждый может сделать это», — поделился президент областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Владимир Лоленко.