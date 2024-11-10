Спорт

Псковские гимнастки завоевали 13 медалей на международном турнире в Москве

Псковская команда привезла 13 медалей и командный кубок с московских соревнований по воздушной гимнастике и пилонному спорту Polygon international 2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер команды Софья Колоскова.

Фотографии: Софья Колоскова

В Москве с 8 по 10 ноября проходил масштабный международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту Polygon international 2024. В соревнованиях приняла участие псковская команда Gym_koloskova под руководством Софьи Колосковой.

В дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» победителями стали: Мария Скляренко, Арина Корякина, Виктория Федотова, Алина Корнышова, София Скляренко.

Серебряные медали получили София Закарян, Елизавета Смирнова, Светлана Щербакова.

«Бронзу» завоевали Юлия Ерохина, Марина Шувалова, Мирослава Филиппова.

В дисциплине «Спортивный пилон» первое место завоевала Анастасия Крикун среди взрослых. Среди юниоров в достойной конкуренции «бронзу» получила Диана Крикун, а также достойно выступила и заняла 4 место София Ясвина.

Тренер Софья Колоскова была награждена президентом федерации и получила командный кубок. Также Софья Колоскова была судьёй чемпионата и судила протокол «Снижения и сбавки».