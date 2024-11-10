Спорт

Клуб «Супер фитнес» поздравил псковичей с Международным днем фитнеса

В Международный день фитнеса, 11 ноября, клуб «Супер фитнес Псков» поздравил всех участников и призеров «Игр ГТО», которые на протяжении шести недель без пропусков и оправданий активно участвовали в соревнованиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации клуба.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес Псков»

В рамках торжественного мероприятия прошло награждение лучших спортсменов, продемонстрировавших выдающиеся результаты и настойчивость.

«От чистого сердца поздравляем всех призеров с их заслуженными победами! Все награды нашли своих героев», — отметили представители команды «Супер фитнес».