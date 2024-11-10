Спорт

В Пскове прошла лекция о фиджитал-спорте

Лекция о фиджитал-спорте, которую провел представитель федерации компьютерного спорта Псковской области Андрей Иваненков прошла в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фиджитал-спорт сочетает в себе физическую активность и цифровые технологии. Например, участники сначала играют в настоящий футбол, а затем переходят к виртуальному футболу, где команды сражаются в онлайн-формате.

Андрей Иваненков отметил, что выиграл более 10 миллионов рублей на различные гранты и активно проводит мероприятия, такие как «Цифровые горизонты спорта», направленные на развитие фиджитал-спорта. Он призвал молодежь к профориентации и поделился личными кейсами о том, как можно зарабатывать на своем увлечении.

Он также дал совет молодым людям, желающим работать в ИТ: «Надо заниматься любимым делом. Если у тебя идёт больше техническая жилка, то, может быть, становиться системным администратором. Если ты коммуникатор, может быть становиться стримером, спикером или комментатором».