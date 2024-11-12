Спорт

Соревнования по воздухоплаванию в Великих Луках предложили проводить дважды в год

Поступило предложение в мае 2025 года провести первый отрытый чемпионат города Великие Луки по воздухоплавательному спорту. Планируется, что это станет подготовкой к чемпионату России и чемпионату Псковской области по воздухоплавательному спорту, сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Воздухоплавание Великие Луки» / «ВКонтакте»

Состоялась встреча представителей Федерации воздухоплавательного спорта России с организаторами и участниками Международных встреч воздухоплавателей в городе Великие Луки.

Руководитель Псковской региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта» Владимир Орлов поблагодарил всех причастных за неравнодушное отношение к проведению мероприятий в рамках Международной встречи воздухоплавателей в 2024 году. Кроме того, участники встречи обсудили планы на 2025 год. В частности, поступило предложение проводить соревнования по воздухоплаванию в Великих Луках дважды в год.