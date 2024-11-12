Спорт

ВЛГАФК будет готовить учителей по физкультуре после 9 класса

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта получила лицензию для подготовки педагогов по физической культуре и спорту на базе основного общего образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Лицензию получили на основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура».

Приём на очную форму обучения предполагается в 2025 году.

Срок освоения - 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования, то есть на базе 9-ти классов. Присваиваемая квалификация: «Педагог по физической культуре и спорту».