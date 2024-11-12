Спорт

Пятикратная чемпионка мира проведет в Пскове разминку перед забегом «5 верст»

Разминку перед 128-м забегом «5 верст» в Пскове проведет пятикратная чемпионка мира, мастер спорта СССР, участник Олимпиады-80 и действующий учитель физкультуры Зинаида Никитина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы забега.

Фото: «5 верст Псков» / «ВКонтакте»

В эту субботу, 16 ноября, на набережной реки Великой пройдет 128-й забег. Гостями на мероприятии станут представители псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

Сбор участников в 8:40, разминка — в 8:45, а старт — в 9:00. После старта всех ждёт традиционное общение за чашкой чая.