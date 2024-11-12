Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с управляющим Псковским отделением Сбера

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец. Он расскажет о своем пути в спорту и том, как совмещает спорт и работу.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Трансляция завершена