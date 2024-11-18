Спорт

Гонки на беспилотниках организуют среди великолукских школьников

Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России организовало «Кубок пилотов». Школьники Великих Лук будут оттачивать навыки управления беспилотными летательными аппаратами на специальном компьютерном симуляторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Уже подписано соглашение с руководством города Великие Луки, управлением образования и комитетом по физической культуре и спорту. К организации турнира «Кубок пилотов среди общеобразовательных учреждений Великих Лук» подключились председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов и руководитель общественной организации CuberLuki, представитель Федерации киберспорта Великих Лук Андрей Лунёв.

На первом этапе соревнований будут проведены отборочные турниры внутри школ, чтобы выявить пятерых спортсменов с лучшим результатом.

Ребята будут соревноваться на тренажере «Технический симулятор» (вид программы - DCL-The Game). В этой игре имитируются гонки беспилотных летательных аппаратов. Тренажер обеспечивает приближенную к реальным условиям симуляцию полета от обучения пилотированию дронов до самых сложных профессиональных уровней гонок на БПЛА.

«Подобные соревнования мы решили организовать впервые. Школьники будут не просто играть в компьютерные игры, как думают некоторые взрослые, а именно соревноваться в виртуальном пространстве и обучаться пилотировать виртуальные модели реально существующих видов техники», - отметил член псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Владимиров.

В этом году стартовал федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем». Он направлен на развитие дополнительного образования детей и создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Многие предприятия и университеты, входящие в Союз машиностроителей России, к нему активно подключились, отметили в администрации.