Спорт

Волейболисты псковской «Бригантины» вышли в финал «Кубка федерации»

Волейболисты псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали серебряные медали на всероссийском турнире «Кубок федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

С 18 по 21 ноября в Воронеже прошёл всероссийский турнир «Кубок федерации» по волейболу среди команд юношей 2011–2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 23 команды из 11 регионов России.

Команда спортшколы «Бригантина» из Пскова провела шесть матчей, в пяти из них одержала победу. Однако в финальной игре за первое место псковичи уступили первой команде из Нижнего Новгорода, которая в этом году стала победителем первенства России, со счётом 0:3 (14:25, 20:25, 28:30).

Несмотря на поражение волейболисты спортшколы «Бригантина» завоевали серебряные медали турнира и отправятся на финал «Кубка федерации», который состоится в апреле 2025 года.

Лучшим атакующим турнира признан Кирилл Виговский. Также в индивидуальных номинациях среди псковских волейболистов были отмечены Георгий Кравченко, который стал лучшим игроком команды, и Кирилл Зорин, лучший блокирующий турнира.

Подготовил команду к турниру тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Сергей Иванов.