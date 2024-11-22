Спорт

Тренер по пилонному спорту из Пскова: Я всегда поддерживаю стремление коллег к развитию

Ключевые аспекты взаимодействия с людьми и понимания их интересов являются важнейшим фактором достижения целей, включая финансовые. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказала победительница мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту, тренер Софья Колоскова.

Софья Колоскова подчеркнула, что ее личные качества способствуют эффективному общению в коллективе, позволяя ей выявлять стремления и интересы окружающих.

«Мой характер позволяет мне точно определять интересы и мотивацию окружающих, в том числе коллег. Я всегда стремлюсь поддерживать стремление сотрудников к профессиональному развитию и оказываю им в этом всяческую помощь», - рассказал Софья Колоскова.

Это взаимодействие рассматривается как основа для успешного сотрудничества и развития как сотрудников, так и организации в целом, заметила гостья студии.