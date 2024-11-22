Спорт

Волейболистки псковской «Бригантины» победили на соревнованиях в Новгородской области

На кубке Валдайского городского поселения по волейболу победили воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: «Бригантина»

В городе Валдай Новгородской области с 23 по 24 ноября состоялся открытый Кубок Валдайского городского поселения по волейболу среди девушек в возрасте до 15 лет. Победу в соревнованиях одержали воспитанницы спортшколы «Бригантина», завоевав золотые медали. Василиса Петрова, игрок псковской команды, была признана лучшим игроком турнира.

Подготовку девушек к соревнованиям осуществляли тренеры Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.