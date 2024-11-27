Спорт

Главный тренер ФК «Псков» получил серьезную травму глаза на хоккейной площадке

Главный тренер ФК «Псков», спортсмен псковского хоккейного клуба «Плесков» Игорь Васильев получил травму глаза в матче Ночной хоккейной лиги (Плесков – Беркут), сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Во время игры шайба попала в лицо. У спортсмена поврежден хрусталик глаза, теперь ему требуется операция.

«Друзья, никто из нас не застрахован от такой беды, жизнь очень непредсказуема. Заранее благодарим всех, кто оказался неравнодушным к этой ситуации», - отметили хоккеисты.

Более подробная информация для желающих помочь размещена в группе областной федерации хоккея «ВКонтакте».