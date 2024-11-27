Спорт

Алексей Севастьянов: Единовременные выплаты чемпионам России теперь доступны членам сборной области

О последствиях внесения поправок в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» на очередной 39-й сессии Псковского областного Собрания депутатов высказался председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Одна из поправок подразумевает наделение региона правами по развитию и обеспечению доступности массового спорта. Ранее этой задачей должны были заниматься органы местного самоуправления, ограниченные в финансовых возможностях.

«Теперь все это будет взаимосвязано с муниципалитетом. В муниципалитетах раньше была трактовка обтекаемая. Но теперь спорткомитет правительства региона сможет контролировать эти процессы», - отметил Алексей Севастьянов.

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Наиболее депутату откликнулась другая поправка, которая позволит получить единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей чемпиону России, входящему в состав областных сборных команд по видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и тренеру, подготовившему данного спортсмена, в размере 50 тысяч рублей.

«В большей степени симпатична та история, которая была упущена нашим спорткомитетом ранее. Та, что теперь смогут получать выплату чемпионы России, которые являются просто членами сборной области. Раньше было как: если ты стал чемпионом России, только в том случае, если ты член сборной России, ты получаешь от региона дополнительную материальную поддержку. Но сейчас мы это исправили, если даже член сборной области становится чемпионом России, он получает от региона материальную поддержку. Мне кажется, это более значимо с точки зрения пропаганды спорта», - подытожил Алексей Севастьянов.