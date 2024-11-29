Спорт

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах

Сегодня, 30 ноября, в Печорском муниципальном проходит кубок Псковской митрополии по армрестлингу. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на свое странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Турнир организован по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея Псковской епархией, Дружиной Довмонта и ее духовным наставником иереем Дмитрием Головневым в сотрудничестве с областной Федерацией армрестлинга под руководством президента Василия Иванкова.

В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов из Печор, Пскова, Великих Лук, Невеля и Санкт-Петербурга. Борьба развернется в 5 мужских, 5 юниорских и 1 женской весовых категориях.

Среди участников турнира — председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, офицер и титулованный спортсмен Дмитрий Ющенко, а также участники спецоперации.

Отец Дмитрий пожелал ребятам не только показать свою мощь в армрестлинге, но и найти душевные силы, чтобы «поднять» Евангелие, которое сегодня каждый участник получит в дар.