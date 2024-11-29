Спорт

На пробежку в последней день осени вышли более 80 псковичей

В рамках очередного мероприятия клуба «5 верст Псков» 30 ноября состоялся забег, в котором приняли участие 87 человек. Об этом сообщили в сообществе «5 верст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 верст Псков» / «ВКонтакте».

Перед началом дистанции Маргарита Компаниец провела разминку, которая помогла участникам подготовиться к нагрузкам. Маршрут проходил в дружелюбной атмосфере, где каждый мог рассчитывать на поддержку окружающих.

По завершении забега участников ожидал праздничный фуршет с угощениями, организованный в честь дня рождения одного из членов клуба, Анатолия Соловьёва, а также в связи с 50-м финишем Марины Смирновой. Геннадий Владимиров также отметил свой 50-й финиш, однако организаторы отметили, что он преодолел значительно большее количество дистанций.

Отдельно стоит отметить тех, кто достиг новых рубежей в клубе: Ольга Пятина и Илья Мирный присоединились к клубу-25, а Аркадий Бочкарев и Марина Волк стали участниками клуба-10.

Новичков мероприятия, Дмитрия Мартынова, Сергея Ситникова, Эллину Трохину и Даниила Матросова, организаторы пригласили принять участие в будущих событиях клуба.

Следующее мероприятие запланировано на следующую субботу, 7 декабря , но время начала будет изменено на 10:00 утра.